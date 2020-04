Kas petab ära? Jumestuskunstnik transformeerus tiigrikuningas Joe Exoticuks

Kentis elav andekas jumestuskunstnik Liss Lacao postitas TikToki video, kust on näha nii muundumise lõpptulemus kui ka valmimise protsess. Fännide arvates on sarnasus silmnähtav.

Liss, kes on jumestuskunstnik olnud viis aastat, rääkis Fabulous'ile, et Netflixi täheks muundumine võttis aega kolm ja pool tundi. «Minu jaoks on kergem transformeeruda meessoost isikuks kui naissoost,» tunnistas Liss, kes on muuhulgas transformeerunud ka teiseks «Tiigrikuninga» staariks – Carole Baskiniks.