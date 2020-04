SISU ON HÄIRIV! ⟩ Proua jäi ebaõnnestunud maniküüri tõttu sõrmest ilma

Naine ütleb, et tahtis lasta end maniküürija juures ilusaks teha, aga jäi hoopis sõrmest ilma. Jose ütles, et ta tavaliselt käi maniküürija juures, aga tahtis end jõulude puhul veidi hellitada. Jose ütleb, et ei saanud terve sõrmepuhul arugi, kui vajalik see on. Nüüd, kui sõrme enam pole, on elu uskumatult palju muutunud.