Täna tähistab oma 40. sünnipäeva näitleja, muusik ja lavastaja Priit Võigemast. Heidame pilgu pealtnäha tagasihoidliku mehe elule ja tema kehastatud rollidele.

Priit Võigemast on pärit Alu alevikust Raplamaalt. Ta kasvas üles lasteaiakasvataja Heli ja poliitiku Jüri Võigemasti peres. Kuigi elu on viinud teda näitleja ameti juurde, ei meeldinud Priidule lapsena sugugi teatris käia vaid eelistas vagusi teatris istumise asemel ronimist ja müramist. Priit unistas hoopiski autojuhiks või kosmonaudiks saamisest. Oma kooliteed alustas ta Alu algkoolis, kust hiljem suundus õppima Rapla Ühisgümnaasiumisse.

Vanade sõprade sõnul peeti Priitu kõige tavalisemaks noormeheks, sest sel ajal kuulas ta palju Red Hot Chili Peppersit, õppis Rapla muusikakoolis trumme, mängis kitarri, ksülofoni ja klaverit ning kandis moele kohaselt oma pikki juukseid hobusesabas. Kui ilm lubas, käis poiss oma mootorrattaga mööda Eestit uitamas. Sporti ta väljaspool kooli aga teha ei armastanud.

Lisaks teatrile on ka muusika olnud Priidu elus alati väga olulisel kohal. Keskkoolis tegi ta koos hea sõbra Vaiko Eplikuga bändi nimega Segased. Kuna Vaiko musitseeris Raplas Thea Paluoja juhatatud Rapla laulustuudios, võttis ta ühel päeval Priidu Thea juurde kaasa. Sellest päevast peale sai Theast ka Priidu õpetaja ning Segaste edaspidine juhatamine käis enamjaolt läbi tema. Koos osaleti ka Saaremaal toimunud noorte solistide konkursil, mille võidu poisid koju viisid. Kuni keskkooli lõpuni mängis Priit kitarri ka Vaiko bändis Claire's birthday (hiljem Ruffus - toim.). Tema asemel mängis bändis edasi Jaan Pehk, kes oli Claire's birthday kitarrist kuni ansambli lagunemiseni 2003. aastal. Hiljem on olnud tegev ka ansamblis Püffel.

Keskkooli ajal kujunes välja ka ansambel Joyguns, kus olid endiselt liikmeteks Vaiko ja Priit. Aastate jooksul jäi bänd seisma kuniks aastaid hiljem nad üheskoos taas rahva ette astusid. Vaiko ja Priit on ise intervjuudes rääkinud, et Joyguns pole kunagi kusagile kadunud, vaid ta lihtsalt puhkas mõned aastakümned. Kokku saades mängisid sõbrad nostalgitsemiseks vanu enda ja teiste kirjutatud laule küll, aga koos musitseerimisest unistamisest nad esmapilgul kaugemale ei jõudnudki. Nende sõnul oli Joyguns bänd, kes oleks ammu pidanud tuuritama välismaa lavadel ning soojendama ansamblit Aerosmith. 2020. aasta kevadel oleks pidanud toimuma Joygunsi esimene ametlik üle-eestiline tuur kuid koroonaviiruse tõttu välja kuulutatud eriolukord lükkas tuuri esialgu paari kuu võrra edasi.

Keskkoolis muutus Priidu käitumine «rahuldavaks» ning tulemused reaalainetes hakkasid halvenema. 12. klassis leidis ta tee koolis tegutsenud näiteringi Ega Vist, mille juhendajaks oli Krista Olesk. Priidu sõnul oli see aeg, mil Krista lasi neil proovides lihtsalt hullata. Jääb vaid oletada, et teatri tegemisega «hullamine» oli üks suuri põhjuseid, miks Priit pärast keskkooli sammud Lavakunstikooli seadis.

Ise on Priit meenutanud, et kui jõudis kätte aeg elukutset valida, oleks temast äärepealt saanud hoopiski helimees. Ta oli sisseastumiseks isegi essee valmis kirjutanud ja uuris õppimisvõimalusi Pedagoogikaülikoolis helirežii erialal. Saatusel olid temaga aga teised plaanid ning Lavakunstikooli katsed olid esimesena. Tulevane näitleja oli ette valmistanud paar proosapala ja mõned luuletused. Ta luges need katsetel ette ning sai sisse.

Priitu on aastate jooksul meedias sõprade ja kursusekaaslaste poolt meenutatud kui vaikset ja malbet maapoissi. 2003. aastal Sakalale antud intervjuus meenutas mees, et lavakunstikooli õppima minnes oli ta ikka väga sinisilmne inimene aga aastate jooksul on ta palju skeptilisemaks muutunud. Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli suundus ta 1998. aastal õppima Elmo Nüganeni juhendatud kursusele.

Lavakasse sissesaamist on Priit ise pidanud ootamatuks õnnestumiseks. Hilisemas intervjuus on ta öelnud, et kui poolaasta poolaasta järel erialahinded stabiilselt viiena püsisid, hakkas ta tõsisemaks muutuma ning endalt küsima: mida ma ise selle heaks teinud olen, et mul veaks? Kui kolmandal kursusel viis ühel korral neljaks muutus, oli see noore näitleja jaoks valus kukkumine. Teise kursuse lõpus pälvis ta juba Voldemar Panso nimelise noore näitleja preemia, mille laureaat on teiste seas olnud ka Elmo Nüganen.

Priit Võigemast 2013. aastal teater No99 etenduses "Ministri viimased päevad". FOTO: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Ta lõpetas lavaka XX lennu 2002. aastal. Lavaka lõpetamise järel pakuti Võigemastile tööd Linnateatris ja Ugalas. Priit otsustas Ugala kasuks ja suundus Viljandisse koos kursusekaaslaste Ott Aardami, Karol Kuntseli, Kadri Lepa, Maria Soometsa ja Carita Vaikjärvega. Ugalas töötas ta kuni 2007. aastani, mil suundus edasi tööle Tallinna Linnateatrisse, kus töötas aastani 2015. Pärast Linnateatrist lahkumist töötab Priit Võigemast vabakutselise näitlejana.

Lavakoolis sattus temaga ühele kursusele õppima ka kaunis Evelin Pang. Mõnda aega hiljem leidsid noored üksteist ning nad abiellusid 29. juulil 2005. aastal. Hilisemates intervjuudes on Võigemastid tõdenud, et see ei olnud päris armastus esimesest silmapilgust ning alguses oli neil abielu ees suuri hirme. Kuna pärast kooli lõppu asus Priit tööle Viljandis asuvasse Ugalasse ning Evelin Tallinna Linnateatrisse, kartsid noored toona, et ehk kustub nendevaheline leek umbes aastaga ära ning üksteise elu nad liiga kiirelt abielludes ära rikkuda ei soovinud.

Paari esimene laps tütar Loviise sündis 12. märtsil 2007. aastal ning poeg Lennart 26. juulil 2009. aastal. Alates 2011. aastast kannab Evelin ka näitlejanime Evelin Võigemast. 29. detsembril 2016. aastal kinnitas Priit, et on otsustanud pärast üheksat aastat Eveliniga abielu lahutada.

Priit Võigemasti rolle on kiidetud nii Eestis kui välismaal ning ta on teinud kaasa mitmetes erinevates lavastustes, seriaalides ning filmides. Lavastustes mänginud nii Lestat etenduses «Kevade» (2003. aastal Ugalas) ja Tõnissoni etenduses «Suvi» (2005. aastal Ugalas). Täitnud Antoni tegelaskuju etenduses «Pangalaen» (2016. aastal Draamateatris) ja mänginud Laertes'i etenduses «Hamlet» jpt. On kaasa löönud seriaalides «Kelgukoerad», «Õnne 13», «Pank», «Alo» jt.

Filmirolle on Priidul olnud rohkem, näiteks juba Lavakunstikoolis mängis ta peaosa filmis «Nimed marmortahvlil». Samuti on mänginud Christopheri rolli filmis «Täna öösel me ei maga» (2004), Juhanit filmis «Teesklejad» (2016), advokaati filmis «Võta või jäta» (2018) ja olnud teistes tuntud ja vähetuntud rollides. Tema viimaste aastate suurimateks rollideks on olnud Pearu tegelaskuju filmis «Tõde ja õigus» (2019), peaosatäitjana astub ta üles spioonifilmis «O2» ning samuti on tal peaosa Ugala teatri muusikalis «Once», kus kehastab Iiri tänavamuusikut.

