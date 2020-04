5 enimlevinud viga, mida tehakse täidetud munasid valmistades

Kõigepealt tuleb munad muidugi keeta, kuid juba siin võib palju viltu minna – mune võib keeta liiga kaua, aga ka liiga vähe. Mõnikord on keedumune pea võimatu koorida, täiuslikku on saavutada keeruline. «Ma arvan, et inimeste jaoks on raske saavutada täiuslikult keedetud muna, ka peab olema kindel, et täidis on õige konsistentsiga,» selgitab kokk Claudia Sidoti. «Sa ei vaja küll valmistamiseks palju koostisosi, aga asi on suhtelises koguses.»