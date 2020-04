ISOLATSIOONIELU ⟩ Ekspert annab nõu: viis, kuidas kohtinguäpp aitab sul päriselt üksindust leevendada

Kui sa otsid potentsiaalset suhet, võib olla frustreeriv sattuda pealtnäha toreda inimese otsa, kes aga vaid igavusest äpis on ja kelle eesmärgid sinu omadega ei kattu. Kohtingutreener Jess McCann soovitab juba profiilis kirja panna, mida sa tegelikult otsid või vähemalt selle osas aus olla.

McCann soovitab öelda midagi sellist: «Sa tundud väga huvitav ja ma tahaksin sinuga edasi suhelda. Ma ei otsi praegu tõsisemat suhet, kuid kui sulle meeldiks virtuaalselt hängida, siis minu poolt on sarmikas vestlus ja kindlasti saame parajalt naerda.» See on efektiivne, kuna on aus ning annab teisele inimesele keelduda, kui ta otsib vaid tõsisemaid suhteid.

Kohtinguekspert Meredith Golden ütleb, et kui sa ei tea, mida sa tahad, siis ka see on okei – sul on võimalik oma tundeid selgitada pärast virtuaalset kohtingut. «Keegi ei tea, mida ta teisest inimesest tahab, enne kui on temaga kohtunud,» ütleb Golden.

Ka McCann soovitab võimalikult kiirelt sõnumivahetusest virtuaalse kohtinguni liikuda. «Kohtinguäpp leevendab üksildust vaid siis, kui sa kasutad seda tööriistana, et jõuda virtuaalse kohtinguni,» selgitab ta Elite Dailyle. «Niisama sõnumineerimine ei pane sind end vähem üksildasena tundma, kuna puudub inimestevaheline kontakt. Jah, sul on paar tundi tegevust, kuid see ei toida su hinge.»

Muidugi teevad komplimendid ja uued tutvused korraks tuju heaks, kuid see dopamiinilaks kestab vaid tunnikese ja sellele järgneb tüüpiliselt veelgi suurem tühjusetunne. Ainus viis kustutada oma nälga tõeliste inimkontaktide järele, on inimeste hääle kuulmine ja näo nägemine. Seega: plaanige virtuaalne õhtusöök, kohtuge Skype’is, helistage.