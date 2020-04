Eva Pettinen: mina-mina-mina karjuvad joogafännid ei suuda koroonakurjamilt võimu võtta

Eesti = kommuun = MEIE.

Meie uue koroonaviiruse kasv on olnud mõistlikult lauge, meditsiinisüsteem on sellele vastu pidanud, karantiin on aidanud halvimat vältida.

Haigusest endast aga niipalju, et minu isiklik kogemus kahtlustab sellesse haigestumist juba oktoobris 2019. aastal (järgnev aimdus vajab siiski testiga kinnitamist). Olin siis kaks nädalat järjest haige Covid-19 sümptomitega. Olgu öeldud, et puutusin tihedalt kokku tuhandete hiinlastega, kes Tallinki laevadega Stockholmist Tallinnasse kruiise tegid. Sama haiguse põdesin läbi nüüd märtsis (lendasin Eestisse 1. märtsil ja täpselt kaks nädalat hiljem olin haige). Haigus on tervist laastav. Taastumine on väga aeglane. (Sümptomid: pikalt kestev peavalu, seedehäired, väike palavik või kuumustunne kehas, tunne, et midagi «sööb» kogu olemust, meeletu väsimus ja hingamisraskused.) Tegemist on haigusega, mida ei sooviks vaenlaselegi.

Saadud ja igatpidi analüüsitud info haiguse omaduste, leviku ja põdemise kohta kinnitavad selgelt, et karantiin on hetkel ainus mõistlik võimalus meid hullemast säästa.

MINAL pole praeguses olukorras ei ruumi ega ka ellujäämisvõimalust.

MEIL kõigil on mure tervise, igapäevaelu toimetustega hakkamasaamise ja finantsseisu pärast. ME peame seda olukorda juhtima indiviiditi, perekonniti, kogukonnati. Majandus taastub, kui taastame tavaelu. Ja kui peamegi kõike seda tegema uuesti ja/või pikemalt, siis ME saame sellega hakkama.

Usun, et meie - eestlaste kommuunis - on mõttelaad teist eestlast armastav ja hoidev! Me ei taha teise eestlase verd oma kätele selleks, et taastada kiirelt majandust, on ju nii? Karjaimmuunsust pole kunagi sellises mastaabis ja sellise haiguse puhul ju proovitud - Rootsi teeb inimkatseid. See pole inimlik.

Meile on antud suurepärane võimalus viibida oma kodus koos kõige lähedasematega. Olla kokkuhoidev ja kokkuhoidlik. Universum on esitanud väljakutse ärgata monotoonsest elurütmist - märgata end ja oma lähedasi, (taas)avastada elu mitmekülgsust, avardada loomingulisust, õppida, areneda ja nautida eluteekonda. See ongi jooga.

Oleme kodus koos rahus, armastuses ja tervises edasi. Hoiame end ja teisi. Aitame teineteist! Kommuun - see ongi ju üks kõigi eest, kõik ühe eest!