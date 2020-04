Armastatud tõsielustaarid Lauren ja Cameron on siiani koos ning jagavad ilunippe

Ameerika tõsielusari «Love is blind» (tõlkes «Pime armastus» – toim.) pani aluse Laureni ja Cameroni eepilisele armastusloole.* Neist kahest sai kiiresti rahva lemmik, kui paar üksteist nägemata kihlus ja hiljem abiellus. Lauren ja Cameron kolisid pärast eksperimenti kokku ja neil läheb väga kenasti.

Paaril on Youtube’i kanal ja Instagrami konto, kus oma tegemisi jagavad. Hiljuti jagas paar oma kogemust niisutava lehtmaskiga ja video sisaldas ühtlasi Cameroni kooliaegset vahatamise mälestust.

A post shared by Lauren Speed- Hamilton (@need4lspeed) on Apr 10, 2020 at 12:30pm PDT

Lauren avaldab videos, et ta on väga suur vannisõber. «Andke mulle vannipommid, vaht, küünlad, klaasike veini...ja ma olen täiesti teises maailmas,» ütleb kaunitar.

* «Love is blind» tõsielusarja kandideeris 30 meest ja naist, kes kõik lootsid armastust leida. Inimesed kohtusid teineteisega kiirkohtingu vormis kümne päeva jooksul, kus nad paigutati vastakuti asetatud ruumidesse. Nad kuulsid teineteist, aga ei näinud. Suhtlemiseks oli piisavalt aega ja kümnendal päeval pidi otsustama, kas paar on saavutanud piisavalt tugeva sideme, et kihluda.

Paarid, kes omavahel kihlusid, said järgmise sammuna teineteist esimest korda näha. Edasi suunati nad Mehhikosse. Mehhikos veedeti koos aega, et teineteisega veelgi enam tutvuda. Paarid said reisi jooksul ka teiste tekkinud paaridega tutvuda.

Kolmanda sammuna kolisid kihlunud paarid korterikompleksi. Korterites viibides tutvuti teineteise perekonnaga ja uuriti partneri elutingimusi. Saabuval pulmapäeval tuli langetada lõplik otsus, kas abielluda või teineteisega igavesti hüvasti jätta.

Veebruaris esilinastunud seriaalis tekkis kuus kihlunud paari, kellest abielu sõlmis vaid kaks. «Love is blind» sari on nähtav Netflixis.