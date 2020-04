Seitse veidrat asja, mida paarid teevad, kui keegi ei vaata

Romantilised paarid paljastasid oma kõige veidramad harjumused, mida nad teevad ainult suletud uste taga. Mitmed paarid ei soovi neid tegevusi avalikkuse ees tunnistada.

«Me abikaasaga mõlemad teame, et hoiame oma kätt püksis – enda omas, mitte üksteise – Al Bundy stiilis, kui Netflixi vaatame ja niisama lebotame. Loomulikult oleme sedasi ainult siis, kui lapsed on magama läinud, sest peame ikkagi ju heaks eeskujuks olema.» - Samantha T.

«Mu abikaasa seljal on maailma kõige suurepärasemad vinnid ja ma armastan neid pigistada. Ta on selle osas muidugi väga tundlik, sest see teeb valu. Kuna ta teab, et ma armastan vinne pigistada, siis ta siiski lubab mul seda teha.» - Gigi Engle

«Vanemaks saades olen pistut vormist väljas ja ei ulatu kõiki varbaküüsi lõikama. Niisiis lõikabki mu abikaasa osad mu varbaküüned. Olen üsna kindel, et ta ei oleks osanud seda tegevust aimata, kui mulle alari ees «jah» ütles.» - Steve

«Mu poiss-sõbral ja minul pole mingit probleemi rõvedaks muutumisega. Suhte alguses hakkasin ta juures puuksutama, et näha, kas suudab mu rõveduse tasemega kaasas käia. 13 aastat hiljem pigistame üksteise vinne ja nokime sissekasvanud karvu välja.» - Letitia Kiu

«Räägime oma koeraga toonil nagu räägiks beebiga. Nüüdseks on meil lausa oma keel välja kujunenud.» - Kati

«See sai alguse meie esimese kohtingu naljast: ütlesin, et kui kohtingukaaslane pole päris meelt mööda, siis teda tuleks suudelda hambad ees. Nüüd me regulaarselt suudleme üksteist nii, et kõigepealt kolksatame hambad kokku ja siis hakkame huultega suudlema nagu totaalsed napakad.» - Engle