8 nõuannet, mida eriolukorras e-ostlemisel meeles pidada

1. Veendu e-poe usaldusväärsuses

Eesti e-poodides on selleks kõige lihtsam viis otsida veebipoest E-kaubanduse Liidu Turvalise Ostukoha märgist, mis näitab tarbijale, et tegemist on nõuetele vastava internetipoega. Märgise puudumisel tasub uurida, milliseid andmeid pood enda kohta avaldab: kas on ära märgitud tema ärinimi, aadress, telefoninumber.

Väga populaarne on aga ka kaupade tellimine välismaistest e-poodidest. Turvalise välismaise e-poe kodulehel peaks olema samamoodi märgitud ettevõtte andmed ning milliste riikide seadused sealt ostes kehtivad. Ole kindel ka selles, et netipoe kodulehel olev info kaupade tellimise, maksmise ja tagastamise kohta on piisav. Telli kaup ainult siis, kui kõik on selge ja tingimused sulle sobivad.

2. Arvesta tarneajaga

Tutvu e-poe tarnelubadustega lähemalt ning uuri kui kiiresti toimub tellimuse kokkupanek ning teele saatmine. Paljud e-poed kuvavad kliendile ostukorvis küll tarnekiirust, kuid ei arvesta sinna hulka tellimuse kokkupaneku aega. Praeguse eriolukorrast tingitud e-kaubanduse buumi ajal võib ka e-poodidel kauba teele panemiseks kauem kuluda. Lisaks tuleks praegu arvestada ka mõnevõrra pikema kohale toimetamise ajaga.

3. Eelista eestimaist

Lisaks sellele, et toetad eriolukorras kohalikku kaupmeest, saad kodumaises e-poes loota ka kiiremale tarnele. Rahvusvaheline pakitransport sõltub eelkõige lennuühendusest, mis on täna ebaregulaarsed. Seetõttu peab välismaiste e-poodide puhul arvestama ka tavapärasest pikeneva rahvusvahelise tarnega.

4. Väljastpoolt Euroopat tellides arvesta tarbijaõiguste ja võimalike lisamaksudega

Kui otsustad siiski mõne välismaise e-poe kasuks, siis tutvu kindlasti sellele kohanduvate tarbijaõigustega. Euroopa-välises e-poes võib sageli puududa kauba tagastamise võimalus ning muud tarbijaõigused ja garantiid. Kolmandatest riikidest tellides tuleb kauba maksumusele juurde arvestada ka lisanduva käibemaksu ning vajaduse korral (tavaliselt üle 150-eurosed ostud) ka tollimaksu.

5. Pakkide tellimisel eelista vabas õhus asuvat pakiautomaati

Koroonaviirus levib piisknakkusena, mistõttu tasub vältida rahvarohkeid siseruume. Igaüks saab oma nakatumise riski vähendada, kui kasutab saadetiste edastamiseks just õues asuvaid pakiautomaate. Kaupa e-poodidest tellides eelista võimalusel õues asuvat kontaktivaba automaati kullertranspordile ja postkontorile.

6. Jälgi e-poe poolset infot kauba teele panemise kohta

Teatavasti ei asu kaup pärast tellimuse eest tasumist momentaalselt kliendi poole teele. Kõigepealt peab e-pood tellimuse laos komplekteerima ning selle tarnepartnerile üle andma. Mõned e-poed teevad seda kiiresti, mõned aeglasemini. Enne kui oma paki asukoha kohta pärima hakkad, uuri kas e-pood on juba kinnitanud, et kaup on teele pandud. Eriolukorras võib ka kaupmeestel kuluda kauba teele panemiseks kuni mitu päeva.

7. Pakiteate saabudes mine kiiresti pakile järele

Kiirele pakitranspordile saab kaasa aidata ka iga klient. Mida kiiremini lähed oma pakile järgi, seda kiiremini saab pakikapi täita järgmise pakiga. Nii aitad ära hoida pakiummikuid ning järgmised pakid saabuvad kiiremini.

8. Jälgi hügieeninõudeid ka pakki avades