Kullahinnaga sõõrik: klient pani pagariärile õla alla

Pereettevõtte Tremont Goodie Shop juhataja Emilie Smith ütles Fox Newsile, et kliendi tegu võttis ta sõnatuks. «Ta helistas ja küsis, et kas ta saaks meile sõõriku eest 1000 dollarit anda,» avaldas Smith. «Ma jäin täiesti sõnatuks. Siis küsis ta uuesti: «Kas see on ok?», sest liinil valitses vaikus. Kui kõnevõime tagasi sain, siis ütlesin, et muidugi oleks see ok,» ütles Smith, kes ei osanud midagi sellist oodata.