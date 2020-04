Eriline põhjus, miks inimesed suudeldes pead just sellele küljele kallutavad

Teadlaste sõnul eelistavad inimesed nii suudeldes kui kallistades kindlat külge eelistama. Siin mängib rolli ka käelisus ehk siis see pole alati reegel, et inimene suudeldes või kallistades pead just paremale kallutab.

«Üldiselt eelistab enamik inimesi suudlemisel pead paremale kallutada, parema käega kallistust algatada ja beebit vasakul käel hoida,» täpsustas Saksamaa biopsühholoog Julian Packheiser. «Suudlemise ja kallistamise osas eeldatakse, et inimesel on domineeriv käsi, mida ta tegevuse alustamiseks kasutab. Teooria kohaselt hoitakse domineeriv käsi vabana, kui laps süles on, et selle käega saaks muid ülesandeid täita,» lisab Packheiser.