Märgid, et su partner vaid lepib sinuga ja ei armasta sind päriselt

Inimesed lepivad erinevatel põhjustel, tavaliselt on need seotud ebakindlusega. Me võime arvata, et me ei leia kedagi paremat; või tahame me muljet avaldada sõpradele, kuigi partner meile endale nii väga ei meeldigi. Ning enamik meist on olnud ka teises otsas – mõtisklemas, kas me ikka meeldime kallimale nii palju, kui tahaksime meeldida.