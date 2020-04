Ekspert avaldab, miks aina nooremad mehed erektsioonihäirete all kannatavad

Kogu maailmas on miljoneid mehi, kel esinevad erektsioonihäired ja nende hulka on sattunud palju noori mehi, kirjutab Daily Mail.

Londonis asuva kliiniku Numan raport avastas, et 80% Suurbritannias elavatest meestest on kogenud erektsioonihäireid. Diplomeeritud psühholoog Felix Economakisto süüdistab selles pornogaafiat ja liigset alkoholijoomist. Tema sõnul on just need peamised põhjused, miks meestel magamistoas probleemid tekivad.