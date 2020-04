Naine läks kallale ostlejatele, kes ei järginud sotsiaalse distantseerumise reeglit

Kahe ja poole minutilises klipis on näha ärritunud naist, kes vaidleb poe omanikuga inimese üle, kes väidetavalt ei järginud sotsiaalse distantseerumise reeglit.

Naist võib kuulda poe omanikult küsimas, et miks tal on «selline töötaja», kes ei jälgi sotsiaalse distantseerumise reegleid. Poe omanik jõuab veel vaid vastata, et tegemist pole töötajaga, kui juba pöördub sõnavahetus vägivaldseks.

Lõpuks üritab kaklust, millesse on kaasatud ka mitmed kliendid, laiali tõmmata üks pealtvaataja.

Naine ärritus väidetavalt seetõttu, et meessoost klient seisis tema teel ees ja rääkis teise inimesega, hoidmata tollest kahe meetri kaugusele. «Ta sai väga vihaseks ja hakkas karjuma sotsiaalsest distantseerumisest. Seejärel lahkus naine poest, kuid tuli tagasi, kuna arvas, et too mees võis hoopis töötaja olla,» ütles anonüümseks jääda sooviv töötaja SWNSile.

«Me oleme head inimesed, aga kui keegi ikka hakkab vehkima ja poes olevat vara kahjustama, siis ei saa me seda lubada,» selgitas töötaja naise poest välja viskamise tagamaid.

Teadaolevalt oli kaupluses korraga hulk inimesi, kellest mitmed ei kandnud näomaski ega järginud ka sotsiaalse distantseerumise reeglit, mis näeb ette, et inimesed peaksid hoidma üksteisest kahe meetri kaugusele.

Mis puudutab kaklust, siis supermarketi töötaja usub, et naine muutus vägivaldseks, sest nägi kedagi end filmimas. «Ma arvan, et see oli viimane piisk karikasse,» ütles töötaja. «Hiljem naine siiski helistas poodi ja vabandas. Tegemist on meie püsikliendiga,» lisas ta.