Kuraditosin koristamisnõuannet, mida võid rahumeeli ignoreerida

Näiteks kiidetakse palju äädikat, mis sobib justkui kõige puhastamiseks, kuid tegelikult ei tapa see baktereid nii palju, nagu arvatud. Räägitakse ka, et švammi mikrolaineahju panemine hoiab selle puhtana, kuid teadlased tõestasid hiljuti, et nii see pole.

BestLife kogus kokku nõuanded, mis kasu asemel pigem kahju toovad.

Ära kasuta aknaklaasivedelikku arvuti puhastamiseks

Karmid kemikaalid sobivad aknaklaasile, kuid mitte arvutiekraanile, mida need kahjustada võivad. Hea lahendus on äädika-vee lahus (vahekorras 50:50).

Ära kasuta sidrunimahla ja oliiviõli segu mööbli poleerimiseks

Oliiviõli jätab pinnad kleepuvaks, mis omakorda kogub tolmu ja puru, nii et sul on hiljem palju rohkem teha. Ja kui juba halbade mööblipuhastusnippide juures oleme, siis samuti ei sobi mööbli puhastamiseks tee.

Ära looda švammi puhastamisel mikrolaineahjule

Teadlased leidsid, et ka pärast mikrolainetega töötlemist elab seal jätkuvalt baktereid, mida seostatakse toidumürgituste ja muu sellisega. Targem on švammi kord nädalas välja vahetada.

Ära vala valget veini punase veini plekile

Mingil põhjusel levib arvamus, justkui saaks valge veiniga punase veini plekist lahti. See pole nii. Alkoholiga saab küll plekki eemaldada, aga tegemist on alkoholiga, mis pole mõeldud joomiseks.

Ära kasuta juukselakki tindiplekkide eemaldamiseks

Vanasti, kui juukselakis oli päris palju alkoholi, see trikk isegi töötas, kuid tänapäeval on juukselakkide koostised muutunud ja hüvasti võib jätta ka selle nõuandega.

Sa ei peagi igal hommikul voodit ära tegema

Öeldakse, et korras voodi on korras kodu üks olulisemaid asju, kuid seda tehes vangistad sa teki alla miljonid tolmulestad, kes päikesevalguse ja värske õhu käes sureksid.

Ära hõõru plekki vaibal

Pleki hõõrumine tagab, et see kinnistub vaipkattesse tugevamini. Parem on läheneda tupsutades ja veega loputades.

Ära kasuta aknapesuks vanu ajalehti

Seda on teinud juba meie esiemad, kuid tegelikult võib ajaleht aknaklaasi määrida.

Ära looda äädikale

Äädikas on hape, mis võib lagundada mustust ja tappa baktereid, kuid ta suudab seda vaid pea täisvõimsusel. Enamasti lisatakse pesuvette vaid tassike, nii et sellest pole väga palju abi.

Ära kasuta Coca-Colat vetsupoti puhastamiseks

Palju targem on võtta mõni vahend, mis on juba selleks loodud. Coca-Cola võib jätta plekke ning selles leidub suhkur on bakterite mängumaa.

Ära pühi puhastusvahendit kohe ära

Muidugi tahame me koristamisega kiirelt ühele poole saada, aga kui sa pritsid vahendit ja ei lase sel vähemalt mõned minutid mõjuda, siis pole sellest bakterite tapmisel nii suurt abi.

Ära viska sidrunit nõudepesumasinasse