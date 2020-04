Hea teada: kui tervislik on popkorn ja kas see kõlbab ka gluteenitalumatule?

Leidub mitmeid teravilju, milles pole gluteeni: näiteks hirss ja mais. Healthline selgitab, et valearvamus, nagu oleks maisis gluteeni, tuleneb ehk tõsiasjast, et maisis leidub valke nimega maisiprolamiinid, mida on seostatud gluteenitalumatusega. Uuringud on näidanud, et tsöliaakiaga inimestel võib nende valkude tõttu tekkida põletik, seega tasub selle suupistega olla siiski ettevaatlik.

Tähele tasub panna ka, mis lisandid on popkornile lisatud. Näiteks nisutärklis, linnas ja sojakaste võivad gluteeni sisaldada. Seega on tark lugeda koostisainete silti, et teha kindlaks, kas pakendis on midagi veel peale soola ja popkorni. Kõige turvalisem on aga muidugi suupistet ise valmistada.

Popkorn on ka üsna tervislik – kui see on valmistatud kodus. Kinopopkornis sisaldub olenevalt valmistusviisist üle 1000 kalori ja seda ka väikese topsiku kohta. Oluline on ka see, et tolles plaksumaisis on palju soola.

Südametervisele aga on popkorn üsna ohutu, selles on lisaks palju kiudaineid, see on hea polüfenoolide (antioksüdantide) allikas, mida on seostatud parema verevarustuse ja seedimisega.