Kas ühekordseid kummikindaid tohib korduvalt kanda, kui need korralikult ära pesta?

Ameerika Ühendriikide haigustekontrolli ja -tõrjekeskus (The Centers for Disease Control and Prevention – lühend CDC) soovitab inimestel ühekordseks kasutamiseks mõeldud kindad alati pärast toimingut minema visata.

Terviseeksperdid ütlevad, et kinnaste kandmine võib anda vale turvatunde, sest kandjale jääb mulje, et ta ei peagi käsi pesema. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ei usu, et kinnaste kandmisest erilist tolku on: «Paljaste käte regulaarne pesemine pakub COVID-19 vastu rohkem kaitset kui kummikinnaste kandmine,» teatas WHO Facebooki postituses.

Kas ühekordseid kummikindaid tohib mitu korda kanda, kui need igakord korralikult ära puhastada?

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud kummikindaid ei tohi juba seetõttu korduvalt kasutada, kuna neid on äärmiselt keeruline käest võtta nii, et ei tekiks saastumist. Kinnaste nõuetekohane äravõtmine hõlmab nende ümberpööramist (määrdunud osa jääb sissepoole ja puhas välja).

Vaata siit videost, kuidas kindaid õigesti eemaldada:

Pärast kinnaste ümberpööramist pead leidma viisi, kuidas need tagasi õigetpidi saada, et sisemine osa ei saastuks. Õhukeste venivate kinnastega on see pea võimatu.

Ühekordseid kindaid pole mõistlik pesta, sest see võib kinnaste pinda kahjustada. Näiteks meditsiinitöötajad ei tohi isegi kätekreemi kanda, sest muidu võib kreem kinda materjali lagundada. Ühekordsed kindad on mõeldud kasutamiseks üheks korraks nagu nende nimetuski ütleb.

Alati, kui lõpetad toidupoes ostlemise, eemalda koheselt kindad ja viska need prügikasti! Kui oled otsustanud kindaid mitte kanda, pea heast kätehügieenist lugu.