ŠOKEERIV VÕI NALJAKAS? ⟩ Lapsevanemad said kuuenda klassi vene keele harjutust nähes kreepsu

Tegemist on Peeter Sauteri looga raamatust «Laiskade laste raamat» (2006), mis juba ilmumisel tekitas parajat kõmu. Nii näiteks kirjutas Saarte Hääl toona, et tegemist on suisa «ohtliku» lastekirjandusega ning võrdles seda Kivirähu «Kaka ja kevadega», kuna raamatutes pole tabuteemasid, seda omakorda aga heidetakse sageli autoritele ette.

Ka praegu on lapsevanemad pahviks löödud. «Huvitav, milliseid seeni selle ülesande autor söönud on? Kas see ülesanne on sobilik 6. klassile?» küsib pildi Facebooki riputanud naine, kes ilmselt pole Sauteri loominguga kursis.

Üks isa aga arvab, et kuuendas klassis võib Sauterit juba lugeda küll, tema lapsed olid Kivirähu fännid juba palju nooremana.

Peamiselt aga on kommentaatorid šokeeritud, visatakse välja isegi vihaseid sõnu nagu «pervert», «moolotov» ja «pilves». Postitust on tänaseks jagatud ligi 140 korda, mis näitab, et asi läheb rahvale tõesti väga korda.