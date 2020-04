VIDEO ⟩ Kohtingutreener Hussey õpetab: 5 trikki, kuidas paistad kohe huvitavama inimesena

Kohtingutreener Matthew Hussey, kes peab lehekülge How To Get The Guy, on edukalt nõustanud tuhandeid naisi. Hiljuti jagas ta oma sisevaadet ja nõuandeid, kuidas olla huvitavam inimene – ja kasutas selleks nõuandeid, mis on mõeldud kirjanikele. «Ma usun, et neid printsiipe elus rakendades saame me kõik olla põnevamad inimesed,» ütleb ta ning soovitab neid nõuandeid järgida nii töö- kui eraelus.