Turvamees, jäähoki kohtunik ja politseinik annavad nõu: kuidas lahutada kaklevaid lapsi

New York Times uuris oma ala ekspertidelt, kes on konfliktiresolutsiooniga oma töös pidanud palju kokku puutuma, millist nõu nad annaksid.

Chris Harrod on uksehoidja või turvamehena töötanud Manchesteris 11 aastat. Harrodi sõnul on ta näinud piisavalt veriseid kaklusi.

«Trikk on selles, et tuleb kasutada minimaalselt jõudu ja maksimaalselt pingutada,» õpetab Harrod, kuidas takistada tüli puhkemist enne, kui see algab. «Isegi kõige suuremad kantpead tegid seda – sa vaatad neile korra otsa ja saad aru, et sul pole mingit huvi nendega kakelda.» Seega tasub hetkel, kui adud, et laste omavaheline suhtlus kerib tüli poole, koheselt karmilt sekkuda, näidata autoriteeti, kuid kindlasti ei tasu kasutada jõudu.

Loo autor Emily J. Sullivan katsetas meetodit oma viieaastaste kaksikute peal ning püüdis enne tüli algust manada esile kogu oma autoriteet. See töötas: üks tardus, teine hakkas nutma, kuid tüli ei järgnenud.

Erru läinud hokikohtunik Steve Stevens annab aga omalt poolt nõu: «Enne, kui hakkad tüli lahutama, viska peale hindav pilk. Kui kaklus on ebavõrdne, mine ja lahuta nad. Kui see on aga võrdne võitlus, lase neil võidelda. Hoia silma peal, kuid ära sekku enne, kui nad teineteisest haaravad või üks kukub.» Emily J. Sullivan tunnistab, et seda nõuannet järgida oli tal keeruline, kuid kui tüdrukud mänguasja pärast tülli läksid, lasi ta sel juhtuda, öeldes vaid, et lahendage olukord ise. Juhtus hämmastav asi: tüdrukud vabandasid ja said omavahel kenasti asjad aetud.

Pereterapeut Maggie Carroll Vaughan tõdeb, ta ta küll ei tegele tänavakakluste lahutamisega, kuid on osa võtnud paljudest konfliktidest. «Ole rahulik – on liiga kerge närvi minna, kui inimesed vaidlevad,» annab ta nõu. «Sinu eesmärgiks peaks olema mõlema osapoole viha leevendamine ja pehmendamine. Valideeri kummagi tundeid. Märgi, mis neil on omavahel ühist, nii et nad tunneksid, et pole vastasmeeskonnas.»

Uurija Mory Banks on töötanud Los Angelesi maakonna politseinikuna 13 aastat ning jagas ka oma kogemusi, kuidas peretülisid lahendada. «Püüa osapooled lahutada, las üks astub toast välja, silma alt ära. Kui nad mõlemad elavad samas kohas, siis ei saa ühel poolel käskida lahkuda, vaid tuleb jõuda lahenduseni.»