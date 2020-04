Põhjus, miks ei tasuks köögivilju seebiga pesta

Seep on tõesti äärmiselt oluline, et peatada viiruse levikut, kuid siiski on see loodud selleks, et pesta käsi ja pindu. Seep pole mõeldud seespidiseks tarvitamiseks, see aga tähendab, et oma õunte seebiga hõõrumine pole parim idee, isegi kui sa oled viiruseleviku pärast mures, kirjutab AOL.

Seebi allaneelamine võib põhjustada iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja mõjub seedeelundkonnale ärritavalt. See kõik pole mitte ainult ebameeldiv, vaid võib kohati meenutada ka Covid-19 sümptomeid – asi võib lõppeda suisa haiglas, rõhudes niigi pingelist olukorda tervishoiuasutustes.

Seedeelundkonnahäired ilmnevad tavaliselt pärast suures koguses seebi allaneelamist, kuid toiduohutusspetsialistid ütlevad siiski, et toiduainete seebiga pesemine pole hea mõte. Lisaks võib see mõjutada toidu maitset.

«Tarbijad ei tohiks puu- ja köögivilju puhastusvahendi või seebiga pesta,» seisab Ameerika põllumajandusministeeriumi andmetes. «Need tooted pole USA toidu- ja ravimiameti (FDA) heakskiitu saanud. Sa võid kogemata alla neelata seebijääke või detergenti.»

Rutgersi ülikooli toiduteaduse spetsialist Don Schaffner võrdleb toidu seebiga pesemist püssiga kärbse tapmisega. «See võib töötada,» ütles ta, «kuid see pole tõenäoliselt parim vahend.»

Tegelikult on toidu puhastamine üsna lihtne – piisab vaid jahedast voolavast veest ja hõõrumisest. Seepi pole vaja kasutada, küll aga võid sa kasutada harja. Uuringud on näidanud, et 90-99 protsenti viirustest uhutakse voolava veega toiduainetelt maha, selgitab toiduohutusspetsialist Ben Chapman. «Me ei saa paremat tulemust, kui midagi veele lisame. Enam paremaks pole võimalik asja saada.» Ka vee temperatuuri tõstes asjad ei muutu, küll aga võib nii kahjustada nii käsi kui köögivilju. Jahedast veest piisab.