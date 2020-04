TASUB TEADA ⟩ 9 asja, mida su suu ja keel sulle öelda tahavad

Isegi, kui su hambad on täiuslikud ja valged, on teisi sümptomeid, mis võivad viidata potentsiaalsetele terviseprobleemidele, kirjutab Longevity.

Erkpunane keel

Kui sa pole just nautinud erkpunast pulgakommi, siis võib sedavärvi keel viidata vitamiini B12 ja raua puudusele. Mõlemaid on vaja, et saaks moodustuda keelenäsad – need on need väikesed pungakesed su keelel, kus asuvad maitsepungad. B12 ja rauapuudus esineb tihti taimetoitlastel ja teistel, kes ei söö punast liha. Lisaks toidulisanditele saab neid kasulikke aineid kaunviljadest ja «rohelisest» (kapsas, rukola, spinat, salat jne).

Mustad udemed

Keelenäsad kasvavad terve eluaja, kuid hoolimata sellest, palju me närime, võivad keelenäsad ka «üle kasvada». Kui see on juhtunud, võib tulemuseks olla mustjate udemetega keel, mis mõjutab ka hambahügieeni, kuna on heaks pesaks bakteritele. Ülekasvu põhjustab suitsetamine, kohvi liigtarbimine ja halb suuhügieen.

Põletustunne

Õnneks pole põletustundega keelel seotud tõsiseid tervisehädasid, kuid selle põhjuseks võib olla kehas hormonaaltaseme muutus, kui kätte jõuab menopaus.

Veritsevad igemed

Veritsevad igemed on märgiks igemepõletikust. Gingiviiti põhjustab liigne katt, kahjuks võib gingiviit areneda edasi paradontiidiks – see on seisund, kui igemed hakkavad taanduma. Antud juhul on eluliselt oluline kiiresti hambaarsti juurde jõuda.

Kodujuustuvalge keel

Keel, mis on kaetud valge katuga ja klompis, võib olla märgiks suulisest piimast ehk suu pärmipõletikust. Nagu nimigi ütleb, põhjustab seda pärmseene vohamine suus ja probleemi algpõhjuseks võivad olla antibiootikumid. Kui antibiootikumid tapavad baktereid ja põhjustavad tasakaalutuse, võib pärm üle võtta. Teised suulise piima riskitegurid on nõrk immuunsüsteem, diabeet, suitsetamine ja suukuivus. Aitab, kui pead kinni heast suuhügieenist ja tarbid probiootilisi tooteid.

Kahvatud igemed

Terved igemed varieeruvad värvult heleroosast lilla ja pruunini. Kui aga su igemed on kahvatud, tasub muret tunda, kuna seda seostatakse aneemiaga – verehaigusega, mille tõttu pole kehas piisavalt punaseid vereliblesid ehk hemoglobiini. Kui kahvatute igemetega kaasnevad teised sümptomid, konsulteeri kindlasti oma arstiga.

Väikesed valged laigud

Selliseid laike nimetatakse leukoplaakiaks ning sageli on seotud need suitsetamisega. Tegemist on rakkude vohamisega, kuid kuna see võib areneda vähiks, on tähtis loobuda suitsetamisest ja pöörduda arsti poole.

Plekilised hambad

Üsna sageli on plekilised hambad su toidulaua peegelduseks. Limonaadid, kohv ja vein põhjustavad plekke, millega saab võidelda, kui kasutad valgendavat hambapastat. Kui plekk on tumedam ja ei näita taganemise märke, võib tegemist olla hambaauguga.

