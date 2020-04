5 nõuannet, kuidas vältida huulte kuivust

Mida teha, et huuled alati ilusad, terved ja atraktiivsed välja näeksid?

Kas oled tähele pannud, et pärast niisutamist tekib sul automaatselt soov oma huuli keelega üle limpsata? Tegelikult on see halb, sest sülg hoopiski kuivatab su huuli, mitte ei niisuta. Selleks, et sinu huuled oleksid alati korralikult niisutatud, soovitame proovida järgnevaid nõuandeid.

Päikesekaitsega huulepalsam

Huulepalsamit valides jälgi alati seda, et sinna oleks lisatud päikese eest kaitsevaid komponente. Päikesekiired muudavad huuled kuivaks ning nõrgestavad huultel olevat kaitsekihti.

Huulekoorija

Huulekoorija on kõige tõhusam ja lihtsam ravim huulte kuivuse leevendamiseks. Kasuta seda kord nädalas ning näed tulemusi juba pärast esimest kasutuskorda. Seda on võimalik valmistada ka lihtsate koduste vahenditega. Sega omavahel suhkur ja mesi ning kanna see huultele. Lase segul 15 minutit mõjuda, pese huultelt maha ning kanna peale niisutav huulepalsam. Samuti võid segu kasutada ka näo koorimiseks.

Väldi huulte puudutamist

Teadagi on üpris keeruline oma sõrmi kuivast nahast eemal hoida. Aga oma tervise huvides peaksid seda siiski püüdma vältida. Sõrmedega huuli puudutades võivad huulelõhedesse sattuda kahjulikud bakterid. Puudutamise vähendamiseks kanna huultele õrn kiht mett, mis ühtlasi niisutab huuli ning hoiab sõrmed suust eemal.

Kata oma huuli

Selleks, et sinu huuled oleksid kaitstud nii külma tuule kui ka päikesekiirte eest, on mõistlik neid katta. Talvel seo paks sall ümber kaela nii, et ka huuled saaksid kaetud. Soojade ilmade ajal piisab ka õhukesest kaelarätist või piisavalt laiast kübarast, mis varjaks huuli otsese päikese eest.

Kasuta lõhnastamata huulepalsamit