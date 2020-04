Lihtne 30 sekundi test, mis ütleb sulle, kas on aeg suhe lõpetada

Autor Jayden Harlow kirjeldab väljaandes YourTango, kuidas ta kord käis kuus kuud kohtamas ühe mehega, kes ei pidanud kinni lubadustest ja unustas tähtpäevi, kuid kes üldiselt oli tore ja heasüdamlik inimene. Ta paistis peaaegu täiuslik, kuid suhe oli algusest peale nagu bussisõit – palju peatusid ja kohaltminekuid.

Jayden ei teadnud, mida teha. Mees oli küll armas ning ei olnud ka suuri probleeme, lihtsalt palju väikeseid asju. Kui naine lõpuks mehega maha istus, et küsida, kuhu nende suhe läheb, vastas mees, et tõesti on Jayden väärt selgust ning lubas mõne päeva pärast helistada.

Seda ei juhtunud kunagi ning tagantjärele on Jaydenil selge, kus asjad valesti läksid. «Ma ei saanud aru, et juba see, kui sa pole kunagi täiesti õnnelik, on piisav põhjus lahkumiseks,» kirjutab ta. «See on võti, et teada, kas sa peaksid kellegagi koos olema või temast lahku minema.»

Jayden saab nüüd aru, et püsis mehega koos vaid mõeldes potentsiaalile – mis kõik võiks olla, kui ta vaid... «Tõsiasi, et ma vahepeal nägid paari hetke sellest, mis kõik võiks olla, tegi mul raskeks näha, et tegelikult me ei liigu kuhugi.»