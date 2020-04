Prints Harry loobus oma kuninglikust nimest

35-aastane Sussexi hertsog prints Henry Charles Albert David kannab ametlikes dokumentides, millega ta registreeris ökosõbraliku turismifirma Travylist just seda nime. Märgiline on siin tõsiasi, et ta on loobunud nii oma kuningliku kõrguse (HRH) tiitlist kui ka kuninglikust perekonnanimest Mountbatten-Windsor.

Harry lõi firma Edinburghis ühe oma viimase tegevusena veel kuningliku perekonnaliikme kohustustes olles ning palus delegaatidel pöörduda tema pole vaid «lihtsalt Harryna».

Sussexi hertsog ja hertsoginna teatasid eelmisel nädalal ka, et alustavad uue heategevusprojektiga nimega Archewell. Oma sõnul ei suuda nad ära oodata, et saaksid Archwelliga pihta hakata. Archwell omakorda asendab nende senise platvormi, brändi Sussex Royal. Plaanis on ka oma kodulehekülje loomine.

Harry ja Meghan paljastasid ka, et kreekakeelne sõna arche oli inspiratsiooniks, kui nad otsisid nime oma pojale. Arche tähendab tegevuse allikat.