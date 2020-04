INTERVJUU ⟩ Panga personalijuht Ülle Matt võitleb soolise palgalõhega: ka sajaeurone erinevus on suur, kui sellele puudub põhjendus

Miks on Swedbank seadnud oma eesmärgiks töötajate soolise palgalõhe vähendamise? Kui mõelda panganduse ajaloole Eestis või näiteks kasvõi seriaalile «Pank», mida inspireeris kunagise Hansapanga, Swedbanki eelkäija lugu, siis on jäänud mulje, et panganduses kehtivad väga kõvad väärtused.

Ülle Matt: «Panganduses on viimastel aastakümnetel väga palju muutunud. Individualistlikud ja konservatiivsed väärtused on asendunud teiste väärtustega. Siin majas on liigutud koostöö, sisemise paljususe ja avatuse poole. Väliselt, kliendi suhtes, peame olema endiselt hästi reglementeeritud. Poliitikad ja seadused, mis meie tööd juhivad — krediidi- ja riskide analüüsi pool — on ranged. Mis puudutab ettevõtte sisemist maailma, siis inimestel on vajadus lihtsama ja inimlikuma suhtlemise järele. See on kogu aeg muidugi nii olnud, aga viimasel ajal rohkem esile tõusnud.

Miks me oleme otsustanud tegelda soolise palgalõhe probleemiga?

Jõudsime selleni umbes kuus aastat tagasi. Oma osa on siin ka meie emaettevõtte taustal, mis on olnud toeks. Vajadus soolise palgalõhe probleemiga tegeleda tuli elust enesest: kes see ikka tahab, et tema lähedasele makstaks väiksemat palka, sest ta on naine?»

Kas see, et tuli hakata vaatama soolist palgalõhet, tekkis mingi juhtumi tagajärjel, kas keegi oli rahulolematu, tuli näiteks lapsepuhkuselt ja polnud rahul oma palganumbriga? Peale selle, et teie emapank on Rootsis, kus soolise võrdõiguslikkuse väärtused on tavalised?

Ülle Matt: «Üksikjuhtumeid ei olnud. Ettepanek pöörata tähelepanu soolise palgalõhe küsimusele tuli juhtkonnalt. Küsimus, kas meil on probleem, tekkis viis-kuus aastat tagasi, kui antud teemast hakati ühiskonnas rohkem rääkima. Mingit teadlikku diskrimineerimist meil ei olnud, et kellelegi makstaks teadlikult vähem, sest ta on naine. Numbrinimesed, nagu me siin pangas oleme — meil tekkis selline mõte, et kõrvutaks Excelis meeste ja naiste palku. Kui tuli välja, et mõningatel juhtudel palgad ongi mõnevõrra erinevad ja kui kõrvutasime kahte inimest ja põhjendust palgaerinevusele polnud, oli selge, et sellega tuleb tegelema hakata.»

Juhtkond oli juba valgustatud, taipas kohe või oli vaja midagi seletada? Kes oli sel ajal teie juht?