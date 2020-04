Kümme vahvat mängu, mida sõpradega virtuaalpeol kohtudes mängida

Jääpurustajad, mille Elite Daily välja toob, sobivad ideaalselt ka ajaks, kui te alles ootate koosolekule teisi osalejaid saabuma, seadistate oma tehnikat või kohtute sootuks esimest korda. Nende eesmärgiks on õppida üksteist paremini tundma, lahustada pinget ning tõsta tuju.

Siin on mängud, mis muudavad sind lähedasemaks sõpradega ning aitavad tunda suuremat lähedust kolleegidega, kui te virtuaalselt kohtute.

1. Kaks tõde ja üks vale. Kõik peavad ütlema kordamööda kolm lauset, neist kaks on tõesed ja üks väär. Siis peate üheskoos välja mõtlema, millised ütlused on tõesed – paljastuda võivad pöörased saladused!

2. Piknikukorv. See on hea viis kõikide inimeste nimede selgeks õppimiseks. Öelge kordamööda oma nimi ja üks asi, mille te piknikule kaasa võtaksite – trikk on selles, et see asi peab algama sama tähega, millega algab su nimi.

3. Elumuutev jutustus. Kui te olete omavahel juba lähedasemad, on hea hetk pidada maha jutuõhtu. Igaüks rääkigu mingist sündmustest oma elus, mis osutus elumuutvaks.

4. Näita ja räägi. Saada kõigile enne kohtumist e-kiri ja palu neil oma kodust välja valida huvitav ese, mida teistele näidata. Nii õpite üksteist paremini tundma ja see võib olla väga huvitav ja lõbus ajaviide.

5. Aardejaht. Ütle üks asi, mille kõik peavad oma kodudest leidma – näiteks õun, telekapult. Seejärel anna stardipauk ja kes esimesena leituga kaamera ette tagasi jõuab, on võitja.

6. Mõtle kiiresti. Päeva lõpus võite olla üsna väsinud, kuid kui aju kasutamise vastu kambal midagi pole, siis tehke väike võistlus. Valige kategooria, pange käima aeg ning kes etteantud aja raames jõuab antud kategooriasse kuuluvaid asju enim kirja panna, on võitnud.

7. Bingoõhtu. Valmistage bingolaud, kus ruudustikul on erinevad asjad, näiteks «Keegi, kes pole kunagi lennukiga lennanud», «Keegi, kes ei joo kohvi» jne. Püüdke terve õhtu käigus vestlust juhtida nii, et saaksite samal ajal bingolauda täita.

8. Kinopilet. See on mäng, mis paneb teie teadmised proovile popkultuuri- ja filmivallas. Siin on su ülesandeks kirjeldada võimalikult täpselt mõne filmi süžeed – trikk on aga see, et pead tegema seda peategelase vaatevinklist. Kui lugu räägitud, peavad kõik arvama, mis film see on, kuhu nad «kinopileti» ostsid.

9. See või teine. Las inimesed vastavad kordamööda erinevatele küsimustele, kumba nad eelistaksid: seda suupistet või teist, reisiksid pigem sinna või teise kohta. On lõbus näha, kuidas teie maitsed ja eelistused ühinevad või erinevad.