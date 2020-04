Teaduslikult kinnitatud: üks väike eluviisimuudatus, mis tagab sulle õnneliku ja terve elu

Exeteri ülikoolis Inglismaal tehti uuring, millest selgus, et inimesed, kes veedavad nädalas vähemalt kaks tundi looduses, on suurema tõenäosusega parema tervise juures ja tunnevad end ka vaimselt paremini. See tähendab vaid päevas 17 minutit õues viibimist. Selle aja ju ikka leiame!

Uuringu tarbeks räägiti 19 806 inimesega ning selgus, et kui looduses veedetud aeg jääb alla kahe tunni, siis sel tervisele mõju pole. Samuti selgus, et kui õues ollakse rohkem kui viis-kuus tundi, siis samuti sel tervisele enam positiivset mõju pole – küll aga on see lihtsalt tore.

Polnud ka vahet, kuidas sa oma aega kasutad – kas teed selle kaks tundi ühes jutis või jupitad nädala peale ära. Lõpptulemus on ikka sama, kirjutab MSN.