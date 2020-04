VAATA SAADET ⟩ Värske «Kuuuurija»: Nälginud noormeest ootas suur pärandus, aga poisi onu ei tahtnud raha kätte anda

Järelvaata saadet VeebiTVs:

Edvini ema lahkus kodust peagi, kui poiss sündinud oli ja isa sai õnnetul kombel metsa tehes hukka. Suure osa lapsepõlvest veetis Edvin koos vanaemaga, kes teda väga armastas. Kui vanaema suri, sai 15-aastase Edvini eestkostjaks tema isapoolne onu, kes ei kohelnud poissi just kõige paremini.

Onu kasutas poissi tööjõuna ja kui noormees milleski eksis, sai füüsiliselt karistada. Ka lastekaitse käis kohapeal olukorda kontrollimas, ent onu muutus poisi vastu veelgi karmimaks. Nii kui Edvin sai 18-aastaseks, põgenes ta karmi käega onu kodust ja hakkas kohalike heaks tööle. Noormees liikus ühest talust teise, et kõhutäis toitu ja peavarju saada.

Edvini sõber märkas noormehe raskeid püüdlusi ja palus oma isa Aaret, et nad võtaks vaesuses vireleva poisi enda juurde peatuma. Põlvamaa mehel Aarel tikkusid pisarad silma, kui ta Edvinit esimest korda nägi. Poiss oli nälginud, alakaalus ja üleni räbalates. Aare lubas poisil enda juurde kolida, sest süda ei lubanud töökat Edvinit tänavale jätta. Õnnetu saatusega poisist sai Aare pereliige.

Aare võttis Edvini enda juurde, et noormees järjele aidata. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurija

Hiljem mainis Edvin Aarele, et tal oleks vanaema käest pärandus saada. Noormees oli lahkunud vanaemalt päranduseks saanud 33 600 eurot, aga see raha seisis tema onu pangakontol kinni. Kuigi Edvin oli juba 21-aastane, ei tahtvat onu oma vennapojale raha üle kanda.

Aare oli nõus Edviniga koos tema onu juurde minema, et pärandiks saadud rahast rääkida. Omavahel kokkuleppele ei jõutud ja Aare otsustas «Kuuuurija» asjasse segada. Katrin Lust helistas Edvini onule, et küsida, mis põhjusel mees keeldub lihasele sugulasele tema raha andmast?

Onu esitab alustuseks argumendi, et ei saa üksi pangas tehingut teha, kui Edvinit kaasas pole. «Kuule, ma ei saa ülekandeid teha niimoodi,» ütleb Edvini onu telefonikõnes. Lisaks ütleb poisi onu, et ei saa pärandit välja maksta, kui pole noormehele kõigepealt elamispinda otsinud. Ühtegi sellist tingimust ametlikus pärandilepingus aga mainitud pole. Lõpuks ütleb onu välja tegeliku põhjuse, miks ta oma vennapojale raha välja ei maksa.

Edvin muutus Aare jaoks pereliikmeks ja noormees aitas mehe juures koduseid töid teha. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurija

«Ta ei oska ju selle rahaga ümber käia. See raha on elamiseks ikka, mitte džiipide ostmiseks mõeldud,» ütleb onu, kes muretseb, et poiss lööb raha ebavajalike asjade peale laiaks. Lisaks ütleb onu, et pole Edvinit löönud ja see olevat rumal jutt.

Edvin ei soovinud raha eest kallist džiipi osta, vaid mõtles autoload teha ja mõne vanema sõiduvahendi osta, millega oleks lihtsam tööl käia. Lisaks unistab noormees oma majast või maalapist, kuhu maja ehitada. Telefonikõne lõpus sai Katrin Lust Edvini onult kinnituse, et too läheb koos noormehega panka ja kannab päranduseks saadud raha üle. Edvin ja ta onu said järgmisel päeval kokku ning raha kantigi üle.

Edvin polnud elu jooksul kunagi Tallinnas käinud, aga Aare võttis ta ükskord ühes. Noormehe jaoks oli pealinn kaunis. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurija

Tänaseks läheb Edvini elu kenasti. Ta ostis saadud raha eest omale suure maalapiga kodu ja võttis koera ning kassi seltsiks. Lisaks võttis noormees end töötuna arvele ja kui eriolukord lõpeb, loodab Edvin ametlikult tööle pääseda.

Lust toonitab, et Aare-sarnaseid mehi võiks Eestimaal rohkemgi olema, kes nõrgemad enda tiiva alla võtavad ja elus edasi aitavad. Aare ütleb, et see oli hea juhus, et Edvin tema juurde sattus, sest ta poleks osanud ettegi kujutada, mis noormehest sedasi saanud oleks.