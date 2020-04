3 suhteliiki, millest vaid üks tagab eduka suhte. Millises suhtes oled sina?

Me võime arvata, et me otsime midagi muud – midagi materiaalset ja kaduvat – aga isegi, kui meie eesmärgid on lühiajalised, viib see meid ikka tagasi armastuse juurde, kirjutab Demartini väljaandes IOL. Kõikide suhete eesmärk on lahustada piirangud, mis ei lase meil armastust ära tunda ja mis ei lase väljendada armastust, kes me ise olemegi.

Sageli oleme me suhtes ja arvame, et partner peaks olema nagu meie ise, kuid pole olemas kahte täpselt ühesugust inimest. Kui nii oleks, oleks üks neist kasutu. Meil kõigil on omad unikaalsed väärtused – fundamentaalsed uskumused, mis juhivad meie arusaamu, otsuseid ja tegusid.

Meie väärtused aitavad meil hinnata, mis on meile tähtis ja kahel inimesel pole kunagi täpselt ühesugused väärtused. Kui me oma partneri väärtustesüsteemi hindame, mõistame me, et meid ümbritseb armastus vormides, mida me isegi ei mõista.

On kolm viisi, kuidas suhet juhtida ning igal neist on erinev lõpptulemus.

Hooletu suhe on see, kus sa projitseerid ja keskendud ainult enda väärtustele, partneri omasid üldse arvestamata. Ettevaatlik suhe on see, kus sa arvestad ainult partneri väärtusi, enda omad unustades – seda nimetatakse ka munakoortel tippimiseks.

Mõlemad neist on ühepoolsed ja eiravad indiviidi, luues suhtes pingeid. Aga hooliv suhe on see, kus sa väljendad oma väärtusi partneri väärtuste terminites. Sa mõtled samaaegselt mõlemale osapoolele, väljendad armastust nii enda kui tema vastu.

Kui sa tunned teist inimest nii hästi, et tead tema väärtusi ja hoolid piisavalt, et oma väärtusi tema omades väljendada – see on hoolimise definitsioon.

Kuidas siis enda ja oma partneri väärtused kindlaks teha? Su elu demonstreerib, mis sulle tõeliselt oluline on. Inimesed ütlevad sageli, mida nad oluliseks peavad, kuid tegelikult näitab see, kuidas nad igapäevaselt tegutsevad, mida nad tähtsaks peavad.

Meil on alati aega selle jaoks, mida peame tähtsaks. Seega, kui me väärtustame suhteid, ohverdame me asju, mis asuvad madalamal tähtsusskaalal, et veeta aega inimestega, keda me hindame. Kui me aga hindame tööd ja mitte suhteid, siis me ohverdame suhted, et töötada.

Kui sa tunnetad, et inimene väärtustab samu asju, mis sinagi, siis sa avad end talle. Kui sulle tundub, et teise inimese väärtused sinu omadega põrkuks, siis hakkad sa vastu ja tahad teda muuta rohkem endasarnaseks.