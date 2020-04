KALLIMAGA KARANTIINIS ⟩ 6 asja, mida peaksite praegu oma suhte nimel tegema

Independent kirjutab, et suhteeksperdid usuvad: keeruline aeg võib suhet tugevdada ning tegemist on harukordse võimalusega paarina kasvada ja areneda. Oluline on prioriteedid paika seada ning olla tähelepanelikud enda ja partneri vajaduste osas. Siin on kuus nõuannet, mille järgmine kasuks tuleb.

Püüa hoida individuaalset rutiini

Kodukontoris töötamine on paljude jaoks uus reaalsus, mis tähendab, et tavapärane hommikurutiin on muutunud või suisa kadunud. Samas on just rutiini järgimine üks kõige olulisemaid asju, mida praegu teha.

«Ma arvan, et see on võimalus, mis sunnib meid enda eest hoolitsemisele keskenduma,» ütleb kliiniline psühholoog dr Jennifer B. Rhodes. «On tähtis, et sa oma rutiinist kinni hoiaks ja sa ei laseks partneri vajadustel seda lämmatada.» Kui sulle meeldib hommikune vaikne aeg, mida saad üksinda veeta, peaksid nüüd varem ärkama. Ära unusta ka treeninguid.

Keskendu positiivsele

Positiivse leidmine võib hetkel olla raske, kuid seda olulisem see on. Asi on meelelaadi muutmises. «Selmet näha oma partneri vigu, sest ta ei käinud duši all või jättis pesu vedelema, keskendu parem sellele, kui tore on, et te koos olete,» ütleb Rhodes.

Rääkige seksist

Kas te seksite vähem või rohkem? Kuidas iganes lood on, on teil tähtis teada: see ei peaks olema põhjus muretsemiseks. «Sellele ei peaks praegu ülemäära palju keskenduma,» ütleb psühhoterapeut Rachel A. Sussman, kes lisab, et seksist peaks rääkima siis, kui see sulle muret valmistab.

«Kui teil on probleeme, olge teineteisega leebed ja rääkige asjast – tõenäoliselt saate te hetkeolukorra stressiga erinevalt hakkama. Naised võivad tunda survet seksida, kui nad seda ei taha, sest mehed kipuvad stressi just seksides maandama. «Peab toimima avatud dialoog selle kohta, kuidas te end tunnete,» rõhutab Sussman, selgitades, et närviline õhkkond võib vabalt praegu kanduda magamistuppa.

Tegele käeliste tegevustega

Head võimalused on kokkamine või puslede kokkupanek – kasuta oma käsi ja ära vahi vahetpidamata telekat. Nii lõõgastute mõlemad.

Mõtle oma suhtest kui idufirmast

Kui teil on lapsed, on teie rollid kodus tõenäoliselt oluliselt muutunud ja lisandunud on koduõpetaja kohustused. Te peate olema valmis rohkem panustada, kuna teha ongi rohkem. Seega istuge maha ja pange paika plaan, kuidas olukorraga hakkama saada. Rhodes soovitab vaadata suhet kui idufirmat: «Ma arvan, et on hea mõte, kui lapsevanemad peavad pühapäeviti koosolekuid ning jagavad ära kohustused, mida eeloleval nädalal oma õlule võtta.»

Arutage, mis töötab ja mis ei tööta – nagu igas firmas – nii saate paremini probleeme lahendada. «Kõik peavad rohkem vaeva nägema, sellega tuleb leppida. Ja see ei kesta igavesti. Nii et parem on seda tantsu koos tantsida,» ütleb Sussman.

Ära unusta empaatiat