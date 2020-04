Hertsoginna Kate'i kiusati koolis, sest ta oli liiga kõhn ja alandlik

«On suur vahe, kui alustad kooli 11-aastasena,» ütleb endine Dowe House kooli õpilane Georgina Rylance. «Sul on kaks aastat, et teistega sidet luua ja koos olla. Isegi osadel populaarsetel tüdrukutel oli raske sisse elada, kui nad 13-aastasena tulid,» jätkab Rylance.

Ilmselgelt on kooliaegne kiusamine Kate Middletoni püsivalt mõjutanud. Ta rõhutab täiskasvanuna, kui oluline on laste vaimse tervise eest seista. Hertsoginna on öelnud: «Paljude laste jaoks võib maailm hirmuäratav koht tunduda. Ehkki me ei pruugi seesmiselt alati vaprad olla, võib isegi väikseim tegu – näiteks mure jagamine või abi küsimine – olla uskumatult julge tegu. Aidates lastel abi otsimisel end enesekindlalt tunda, võib see nende elu suurelt mõjutada.»