14. aprill: Jäär kistakse vaidlusesse, Kalade rahaasjad võivad väljuda kontrolli alt

Pinge on haripunkti jõudnud. Ära ürita asju jõuliselt ümber korraldada. Ehkki sinu kavatsused on head, võivad need tülini viia.

Sulle tundub, et tead asju teistest paremini. Üritad tegevust oma tahtmist mööda ümber kujundada. Sa ei pane tähele, et sõidad teistest jõuga üle.

Ehkki oled salliv, on ka sinu taluvusel piirid. Täna võib tunduda, et keegi on need ületanud ja pead midagi ette võtma.