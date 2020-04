Billie Eilish sai palja ihu näitamise eest fännidelt pahandada: seda lahingut ei saa võita!

18-aastane Billie Eilish on tuntud omapärase stiili poolest ja seda nii oma muusika kui ka riietumise osas. Tema stiil on aja jooksul olnud pidevas muutumises. Lõpuks avaldas lauljatar põhjused, miks see nii on olnud ning miks ta ei ole kindlale stiilile truuks jäänud, vahendab USA Today.