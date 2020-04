Venemaa taiga talved on pikad, suved aga lühikesed. Taiga on oma ligi 13 miljoni ruutkilomeetriga üks maailma kõige eraldatumaid ja üksikumaid paiku. Seal elab kokku vaid käputäis inimesi ning üldiselt on taiga vaid metsad, jõed ja loomad. Ning seal elas ka üks kummaline perekond, kes polnud mitte kunagi teiste inimestega kohtunud.