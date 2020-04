Kahanev kuu on Skorpionis: 3 hoiatust lähipäevadeks

Tellijale

Kuu liikus Skorpionisse eile ja liigub sealt ära täna südaöö kandis, jõudes Amburi tähemärki. Kuna aga täiskuu oli superkuu – see tähendab, et kuu oli maale väga lähedal – selgitavad Dailyhoro.ru eksperdid, et see energia tekitab ka inimsuhetes parajalt dissonantsi. Siin on mõned asjad, mida tähele panna täna ja järgnevatel päevadel.