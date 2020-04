Ekspert selgitab: mis tähendused on pandeemiaaegsetel veidratel unenägudel

On inimesi, kes ütlevad, et nad on praegu rahutumad ning seega magavad vähem; teised aga magavad rohkem kui tavaliselt. Uneteadlaste jaoks on praegu hea aeg erinevaid andmeid koguda. Vox uurib, mis võib olla meie kollektiivsete muutunud unenägude taga.

Üheks teooriaks on, et meie unenäod on värvilisemad, kuna muutunud on meie unegraafik. Enamik inimesi näeb unenägusid REM-faasis (seda iseloomustab näiteks silmalaugude liikumine) ja kui inimene REM-tsükli ajal üles ärkab, mäletab ta und suurema tõenäosusega.

Teine teooria on, et inimesed kogevad praegu emotsionaalset ja füüsilist kaost. Sotsiaalpsühholoog Dylan Selterman ütleb, et on teadlasi, kes arvavad, et meie ajud töötlevad unes edasi informatsiooni, mida päeva jooksul saame. «Kui me oleme stressis pandeemia või pere või töö tõttu, siis on normaalne, et need elemendid ilmuvad ka meie unenägudesse,» selgitab ta.

On uurijaid, kes arvavad, et unenägudel on kindel funktsioon: aidata meid keeruliste probleemide lahendamisel või valmistada ette stressirikkaks olukorraks. «See võib samuti olla selgituseks, miks mõnede inimeste unenäod võivad olla stressi tekitavad.»

Kliinilised uuringud on ka näidanud, et kui inimeste elus toimub traumaatiline sündmus, näevad nad sagedamini õudusunenägusid. Samuti mängib siin rolli unegraafiku regulaarsus. «Kui inimesed oma unegraafikuid muudavad, ja kui nad magavad rohkem, siis on nende unenäod suurema tõenäosusega värvilised,» räägib Selterman, lisades, et võib ka olla, et inimesed mõtlevad praegu unenägudele rohkem.

Teoreetiliseks baasiks sobib siin Carl Jungi kollektiivse teadvuse teooria. Näiteks pärast 9/11 terrorirünnakuid näitasid uuringud, et inimeste unenäod olid intensiivsemad ja erinevate inimeste kogemused sarnased.