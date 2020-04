Tänu uutele kaubikutele saab Toidupank nüüd kala ja liha viia ka Eesti kaugematesse piirkondadesse

Eelmisel ja üle-eelmisel aastal toimunud heategevuslikud õhtusöögid kogusid toetust Ida- ja Lõuna-Eesti toidupankade toetuseks. Kui seni on sündmuse tulu toel parandatud toidukogumise- ja jagamise tingimusi, siis täna andis «Lapsed söönuks» meeskond Toidupangale üle kolm kaubikut, millega transportida rohkemat toidukaupa piirkondadesse, kus annetuste mahud on väiksemad ning toidupakid vähem mitmekesised.

«Kõik kolm kaubikut on varustatud külma-agregaatoritega, mis tähendab, et kuna Harjumaal jõuab Toidupanka sagedamini ka liha-, kala-, ja piimatooteid, siis tänu külmikutega varustatud autodele saab Toidupank mitmekesisemat toitu viia ka Eesti teistesse piirkondadesse, kus sellest seni on olnud vajaka,» sõnas restoran Leib peremees ja «Lapsed söönuks» eestvedaja Kristjan Peäske.

Ta lisas, et kolmest kaubikust üks on täiesti uus masin, milles on sisse ehitatud termoisolatsioon ja jahutusseade ning see masin hakkab teenindama Lõuna-Eesti toidupankasid, sh Tartut, Põlvat, Võru ja Valgat. «Eelmisel aastal kogusime heategevusliku õhtusöögi ning kunstioksjoniga 45 000 eurot, millest 35 000 läks maksma vajalik auto ning millest ülejäänud osaga on toetatud Lõuna-Eestis toidupankade tegevust, et jõuda rohkemate abivajajateni,» kinnitas Peäske.