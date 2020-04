Elu nagu parima karantiini-ema võistlus

«See paneb mind tundma, et ka mina pean tegema neid asju, et parem inimene olla. Siis vaatan oma kahte last, kes vajavad koolitöödes abi, pesu vajab pesemist, poest toodud toidukraam tuleb lapiga ära puhastada. Tegelikult tahaksin ma pugeda lihtsalt teki alla ja mitte välja tulla.

Kuna töötan kodukontoris, peaks mu aju täielikult tööle keskenduma. Mina aga muretsen argiasjade pärast. Me kõik pingutame selles eriolukorras. Oleme kaastundlikud inimesed, kes püüavad teisi aidata, aga tegelikult oleme hoopis ise abitud, sest lained löövad üle pea kokku.

Selleks, et ärevus päris auku ei tiriks, otsustasin midagi muuta – oma mõtteviisi.

Ütlen endale, et mind on ainult üks ja ma teen neid asju, mida üks inimene teha saab – seda mida suudan ja jõukohane on. Ma pidin sedasi mõtlema hakkama, sest muidu oleks mu vaimne tervis kannatada saanud. Mul oli pidevalt haiglane tunne, et ma ei tee piisavalt.

Kui sul on piisavalt raha, et taksojuhile tippi anda, tee seda. Kui sul on aega, et poest ka naabriproua toidukott kohale tarida, tee seda. Kui sul on energiat, et lastega vahvat kunsti teha, tee seda. Kui sul on energiat kappi sorteerida, siis tee seda.

Siis aga mõista, et see kõik, mida teed on piisav ja luba oma meelel lõõgastuda. Pea meeles, et see pole võistlus, kes on parim karantiini-ema. Osad vanemad teevad eepilisi asju, mis on nende jaoks okei. Aga kui sina suudad ainult voodist üles tõusta ja vaadata, et lapsed söönuks saavad, siis ka see on enam kui okei.

Emad kipuvad tihti pigem kõigi teiste heaolu peale mõtlema, aga unustavad korra peeglisse vaadata ja endalt küsida: kuidas mul endal läheb?

Palun, ärge andke endale praegusel ajal nii karme hinnaguid.

See, mida teete, on piisav! See on piisav!»