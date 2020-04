Naaber peab sind tüütuks, sest teed neid ebameeldivaid asju

Märka, mis kellaajal sa muusika valjuks keerad. Kui tead, et alumise korruse perel sündis hiljuti beebi, hoia madalamat profiili. Kell 06 ei tasu muusikat põhja kruttida, et zumba treeningut alustada.

Väikeste istumiste korraldamine paneb naabri praegusel ajal muretsema. Tervisesuuniste eiramine on kogukonna suhtes lugupidamatu, sest on olemas teisigi viise, kuidas sõpradega suhelda.

Koeraväljaheitesse astumine on viimane asi, mida keegi sooviks. Paraku, kui jätad oma lemmiklooma kaka korjamata, just see juhtubki. Oma looma järgi koristamine on elementaarne kohustus.