Pese käsi koos biitlite aegumatu hitiga

Palju on räägitud sellest, et enda tervise huvides tuleks pesta käsi järjest 20 sekundi jooksul. Koroonaviiruse ajal on kirjutatud tohutult palju erinevaid laule, et kätepesu enda jaoks meeldivamaks muuta. Üks mees otsustas oma lemmiklaulu kohandada nii, et see selgitaks kätepesu olulisust ning tuletaks jätkuvalt meelde 20-sekundi reeglit.