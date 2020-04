Toidupank kriitilises seisus: laod on tühjad, abi oodatakse pikisilmi

Liina Päeske Toidupangast ütleb, et laod on üsna tühjad ning eriolukorras on langenud kaubandusest päästetava toidu hulk. Kui varem on Toidupanga toiduabi koosnenud annetatud ja päästetud toidust, siis nüüd peavad nad ise toitu juurde ostma.