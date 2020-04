Tellijale

63-aastane Jelena Gagarina oli oma isa Juri Gagarini kosmosesse lendamise ajal napilt kaheaastaseks saanud. Jelena kasvas üles teadmisega, et tema isa on maailma esimene kosmonaut, kelle elu kosmose ja kosmoseuuringutega seotud.

Võiks arvata, et isa pajatas tütrele pidevalt astronaudilugusid, aga nii see polnud. «Mulle tundus, et ta oli isegi väsinud, et pidi sama kogemusest korduvalt ja korduvalt rääkima,» ütleb Jelena.