9. märtsil möödus 50 aastat päevast, mil legendaarne ansambel The Beatles otsustas oma pillid igaveseks vaikima panna. Selle põhjuste üle on palju arutletud ning on välja käidud paljusid erinevaid teooriaid. Miks see tegelikult juhtus ning mis sai edasi Johnist, Paulist, Georgest ja Ringost? Teeme ülevaate toimunust ning liikmete edasistest käekäikudest.