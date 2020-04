MOODSA AJA NÕU ⟩ Suhteekspert selgitab, mida teha, kui eks koroonaviiruse tõttu sinuga ühendust võtab

Kui su eks on sinuga praegusel ajal ühendust võtnud, võib see tekitada segaseid tundeid. Ühest küljest on see ehk meelitav ja lohutav, teisest küljest tekib küsimus: kas praegu on õige aeg riskida ning suhtele elu sisse puhuda, arvestades, et olukord on niigi stressirikas?

Suhtenõustaja Lee Wilson räägib väljaandes Elite Daily, et ta on saanud lugematul arvul just selleteemalisi küsimusi ning inimesed jutustavad, kuidas eksid nendega kontakteeruvad, lihtsalt et küsida, kuidas läheb. Mõned on isegi taas kokku kolinud. Miks nii?

Asi on ebakindluses. Meile meeldib minevikku ilustada ja nii võib tunduda, et veeta ebakindlat aega kellegagi, keda tunneme hästi, on lahendus. Me ei tea, kaua praegune olukord kestab, seda enam tõmbab meid vana ja hea tuttavliku poole, milleks võib olla endine suhe või elukaaslane.

«Me kõik ihkame, et meid lohutaks keegi, kes meid hästi tunneb – ja me tahame teada, et sel inimesel on kõik hästi,»selgitab Wilson. «Stressi ajal otsime normaalsust. Eks esindab aega, mil seda stressi ei eksisteerinud.»

Kui su eks on tüüp, kes romantiseerib minevikku, võib see olla põhjus, miks ta ühtäkki sulle tekstib või helistab. Paljude jaoks paneb kriisiolukord ka asjad perspektiivi ja nad võivad mõista, et suhted on palju tähtsamad kui karjäär – või avastavad nad, et endise partneri «vead» pole üldsegi suhtepurustajad, kuna positiivset on negatiivsest palju rohkem.

«Kui lahkumineku põhjuseks oli partneri iseenesestmõistetavalt võtmine, võib praegune olla tõeline uus ärkamine – paari leiavad, et hindavad teineteist ja olnud probleemidel pole enam tähtsust,» ütleb Wilson.

Kui sa ei tea, kuidas eksile vastata, soovitab Wilson aega võtta ja hoolikalt järele mõelda, mis on sinu motivatsioon temaga suhtlemiseks. Kas sa lihtsalt ei taha tunda end üksikuna? Või pakub sulle lohutust suhtlemine kellegagi, kellest sa hoolisid ja sa tahad teada, et temaga on kõik korras?

«Ma ei ole eksiga praegusel ajal kontakteerumise vastu,» ütleb Wilson, kui ta hoiatab, et oma sõnu tuleb hoolikalt jälgida. «Kui sul tekib tunne, et tahad eksi tagasi, siis kaalu – miks sa seda tahad?»