Nõid Ingrid: miks on vaja pisaraid ja valu ning kuidas hingesugulased asjasse puutuvad

Mõnda aega tagasi kirjutasin ma hingesugulastest. Sellest on nüüd juba mõnda aega möödas ja ma usun, et on täpselt soodne aeg mainida ka hingesugulaste varjukülge. Üks asi on kohata samast puust inimesi ning avastada läbi nende iseenda varjatuid positiivseid külgi. Hoopis teine asi on aga tunnistada, et hingesugulast kohates on universum sinu palge ette toonud midagi, mis vajab tähelepanu ja muutmist.