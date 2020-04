Seletame lahti: miks stressis olles kergemini haigeks jääb?

Oled ehk varemgi märganud, et jääd kergemini haigeks neil perioodidel, kui stress on laes. See pole su ettekujutus. Aastal 2015 avaldati ajakirjas Current Opinions in Psychology artikkel, millest selgus, et kroonilisel stressil on immuunsüsteemile hävitav mõju. Aga miks see nii on?

BestLife selgitab asja psühhiaater Jared Heathmani abiga, kes ütleb, et stress kergitab organismis stressihormooni kortisooli taset. See nõrgendabki omakorda immuunsüsteemi. Kortisoolitaseme tasakaalust väljaminek toob kaasa muudatusi glükoositootmises, mis põhjustab olukorra, kus immuunsüsteem on kurnatud. «Nii on immuunsüsteemi «sõdalased» aeglasemad tapma viirusi, mis meie keha ründavad,» selgitab psühhiaater Hans Watson. Kui veres on aga vähe glükoosi, siis ei saa piisavalt «toitu» ka immuunsüsteem ja inimene on haige kauem.

See pole ainus põhjus, miks stress meid haigustele vastuvõtlikumaks teeb. Stress võib kaasa tuua unehäired, mis omakorda immuunsüsteemi aja jooksul nõrgestab.