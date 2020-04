RETSEPT ⟩ Lihtne ja särtsakas: uutmoodi pashakook

Vallatus retseptis on kasutatud nõtkelt vetruvaid marmelaadikuule, hõrke mandlilaaste, särtsakat tsitrust ning hõrku pasha kohupiimakreemi. Kui traditsioonilise pasha tegemine võtab aega tervelt ööpäeva, siis kiirema tulemuse saavutamiseks on retseptis kasutatud pasha kohupiimakreemi, kus on kokkaja eest juba traditsiooniline maitsestamise protsess ära tehtud. Nii on koogi valmistamine lihtsam ja ka soodsam.