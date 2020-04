Lihtsad nõuanded küünte kasvu kiirendamiseks

Pikki küüsi pole just kuigi lihtne kasvatada: küll on nad liiga nõrgad või murduvad pikkuse saavutamisel katki. Pikkade küünte kasvatamine on üks aeganõudev ja kannatlikkust vajav ettevõtmine.

Kuidas kiirendada küünte kasvu?

Küünte lõikamine

Paljud arvavad, et küünte lõikamine ja viilimine paneb nad kiiremini kasvama. Tegelikult toimib see ainult sel juhul, kui sa oma küüsi liiga lühikeseks ei lõika. Vastasel juhul võivad sul esinema hakata hoopiski suuremad probleemid, näiteks sissekasvanud varbaküüned jms.

Hoia oma küünenahad tervena

Terved küünenahad mängivad küünte hea tervise juures põhimõtteliselt kõige suuremat rolli. Selleks, et hoida küünenahad terved ja niisutatud, kasuta toitvat küünenahaõli.

Kasuta küünetugevdajat

Küünetugevdajad võivad eelkõige aidata inimesi, kellel on harjumus oma küüsi närida. See hoiab küüned tugevatena ja tervetena. Neuroloogid on välja selgitanud, et küüsi lakkivad inimesed närivad kordades vähem küüsi kui seda mittetegevad.

Niisuta oma nahka

Nagu on oluline küünenahkade niisutamine, kehtib sama reegel käte niisutamise kohta. Mida rohkem inimene oma käsi peseb, seda rohkem muutub käenahk kuivaks. Olgem ausad - tegelikult on oluline niisutada kogu oma keha.

Väldi liigset viilimist

Mõnikord viilitakse oma küüsi liiga tugevalt või liiga palju. Proovi vältida liigset viilimist, et küüne pealmine kiht kannatada ei saaks. Kindlasti kasuta pärast viilimist küüneõli ning kaitselakki.

Kasuta aluslakki

Paljud meist ei kasuta maniküüri tehes aluslakki. Tegelikult on see lausa hädavajalik, et küüs muutuks tugevaks. Korralik aluslakk hoiab sinu küüned tugevate ja tervetena ning aitab neil kiiremini kasvada.

Koori oma küüsi