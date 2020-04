Endist politseiuurijat süüdistatakse ema tapmises: ma ei oleks iial suutnud teda tappa

Tiiu mäletab, kuidas valmistas 2018. aasta 10. juuli hommikul emale kohvi ja putru ning võttis eesmärgiks maja taga olev muru ära trimmerdada. Muru sai trimmerdatud ning naine tuli tuppa, kus avastas, et tema ema on voodist maha kukkunud. Tiiu tõstis sel hetkel veel kontaktivõimelise ema tagasi voodisse. «Kui ma teda voodisse tõstsin, oli üks ta näopool ja kael sinine,» kirjeldab Tiiu, kes läks seejärel tagasi õue. Tiiu lisab, et ta ema kukkus pidevalt voodist välja ja setõttu oligi vanaproua keha pidevalt sinikatega kaetud.

Mõne aja pärast tagasi tulles märkas Tiiu, et ema ei hinga ja kui ta teda ümber pööras, oli vanaproua näost üleni sinine. «Ma olin šokis, kui ma nägin, milline ta välja nägi. Ema nägu on mul siiani silme ees,» ütleb Tiiu pisarsilmil, kes on oma töös näinud palju pekstud ja tapetud inimesi, aga oma ema sellisena näha oli liig.

Katrin Lust küsib Tiiult, kas ta armastas oma ema, aga naine läheb sujuvalt uuele teemale üle ning küsimus jääbki vastuseta. Küll aga ütleb Tiiu, et ta ei igatse oma ema järgi ning see on pigem kergendus, et too pääses pilvepiirile. «Ma ei oleks iial suutnud teda tappa, ta on minu ema ja mina olin tema ainus tütar,» ütleb Tiiu, kes tundis, et tahab saate näol selle loo endast välja rääkida.